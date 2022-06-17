Salihli ilçesinde yaşayan, Leyla-Mesut Dursun çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR
İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma ekipleri, Leyla Dursun (50) ve Mesut Dursun (53) çiftini, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dursun çiftinin öldüğü belirlendi.
İki çocukları bulunan çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Leyla Dursun ve Mesut Dursun çiftinin cansız bedenleri Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri Dursun çiftini bıçaklayarak öldüren kişi ve kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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