Türkiye Gazetesi

Aksaray’ın Eskil ilçesinde yaylalara giden ve il özel idaresi sınırları içerisinde yer alan yolların bozuk olmasını protesto eden ilçe ve yayla halkı ilginç bir yönteme başvurdu. Büyük çukurların oluştuğu yoldaki çukurlara ağaç diken vatandaşlar, kendilerince bozuk yollara tepki gösterdi.

ÇUKURLARA AĞAÇ DİKTİLER

Eskil ilçesi ile Kaputaş başta olmak üzere birçok yaylayı bağlayan yoldaki çukurlara ağaç ekildiğini görenler ise gözlerine inanamadı. Bölge halkının daha önce yolun çukurlarla dolu hale gelmesine tepki gösterdiği ve yetkililerden yardım istediği öğrenildi. Vatandaşların, Eskil ilçesiyle Kaputaş, Sülüklü, Emirhacı ve Çetehasan yaylalarını birbirine bağlayan yolun genişletilerek yeniden yapılmasını istediği öğrenildi.

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