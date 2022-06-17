Türkiye Gazetesi

Esenyurt'taki bir sitede meydana gelen acı olayda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Mazin E. isimli 2 yaşındaki çocuk henüz bilinmeyen nedenle site bloğunun 5’inci katından beton zemine düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Mazin E.’nin cansız bedeni morga kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Talihsiz adam denize düşerek boğuldu! Esnafın isyanı ise pes dedirtti Kadıköy’de sahil kenarında yürüyen bir vatandaş dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşmesiyle panikleyen şahıs boğularak hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedenini ekipler kıyıya çıkartırken, çevredekiler talihsiz adamı kurtarmak için kimsenin yardım etmediğini ileri sürdü.

Feci olay: 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek öldü Esenyurt’ta, 2 yaşındaki çocuk evde yalnız esnada pencereden düşerek öldü.