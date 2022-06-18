Türkiye Gazetesi

Kaçak göçmenler bu kez de yakayı ele verdi. Başka bir ihbar için olay yerine giden polis ekipleri bir evde saklanmış onlarca kaçak göçmenle karşılaştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Beyoğlu Okmeydanı bölgesindeki bir adres aldıkları taciz olduğu ihbarını değerlendirerek harekete geçti.

TACİZ İHBARINA GİTTİLER, KAÇAK GÖÇMENLERLE KARŞILAŞTILAR

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptıktan sonra eve baskın düzenledi. Polis ekipleri taciz olayı için baskın düzenledikleri adreste Afganistan ve Pakistanlı kaçak göçmenlerle karşılaştı. Ev içerisinde arama yapan polis ekipleri, kaçak göçmenleri yakalayarak polis merkezine götürdü.

KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EV SAHİBİNE İSE CEZA

Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, sınırdışı işlemleri için göç idaresi merkezine gönderildi. Öte yandan kaçak göçmenlerin saklandığı ev sahibine ise, “Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahıslara mülkiyetindeki gayrimenkulü kiralamak” suçundan toplamda 36 bin 36 TL para cezası kesildi.

İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: Minibüsten 28 Afgan çıktı Başakşehir Avrupa Otoyolu Edirne istikametinde camları siyah filmle kaplı minibüsten 10’u çocuk 28 Afgan uyruklu kaçak göçmen çıktı. Göçmenler sınır dışı edilirken olayla ilgili gözaltına alınan 2 organizatöre 72 bin lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Valiliğinden kaçak göçmenlerle mücadele açıklaması İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Esenyurt ilçe denetimler ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

İstanbul’da 1104 kaçak göçmen yakalandı İstanbul genelinde polis ekiplerinin düzensiz göçmenlere yönelik denetiminde kaçak 1104 düzensiz göçmen yakalandı.