Türkiye Gazetesi

Düzce'de YKS'ye gireceği Düzce Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesine gelen 18 yaşındaki Ayşenur Boz, merdivenlerden düştü.

OKULUN MERDİVENLERİNDEN DÜŞTÜ

Burada giriş işlemlerinin ardından sınava gireceği sınıfa doğru hızla ilerleyen Boz, merdivenden düşerek yaralandı. Görevli öğretmen ve polisler tarafından çağırılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Boz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Boynunda zedelenme olduğu öğrenilen öğrenci, tedavi altına alındı.

Bahçeli'den YKS çağrısı: Üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.