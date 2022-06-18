Türkiye Gazetesi

İzmir’in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi‘nde makilik alanda yangın çıktı. At çiftliği civarında başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

2 uçak ve 4 helikopterle havadan, 20 arazöz ve iş makineleri ile karadan yangına müdahale edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı! İzmir'in Tire ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine intikal eden ekipler, havadan ve karadan yürüttükleri çalışmayla yangını kontrol altına almaya çalışıyor.