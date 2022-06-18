Türkiye Gazetesi

Dinlenmek için gitti depoda uyuyakalan genç yangın çıkınca bir daha gözlerini açamadı. Esenler Fevziçakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerindeki bir zincir marketin şubesinde çıkan yangında açılış saatinden önce iş yerine gelen Muhammet Ali Yaşar (26), üstünü değiştirdikten sonra depoda uzandı.

Gencin uyuyakaldığı sırada mağazanın deposundaki elektrik kontağından yangın çıktı. Bir anda tüm depo dumanlar içinde kaldı. Dumanlar tüm depoyu sararak çevreye yayıldı. Dumanları gören çevredeki esnaf durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İÇERİDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ettiği sırada, gelen başka bir çalışan yangına müdahale etmeye çalışırken yaralanırken ekiplere içeride bir kişinin bulunduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine bodrum katını kontrol eden itfaiye ekipleri bir çalışanın hareketsiz yattığını fark etti. Daha sonra sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 26 yaşındaki gencin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Soğutma çalışmalarının ardından Yaşar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerine gelen gencin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri içeride inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başladı.

'ALLAH RAHMET EYLESİN'

Dumanları gören ve itfaiyeye haber veren görgü tanığı İsmail Karaca ise “Her sabah buraya geldiğimizde çocuk kapının önünde oturuyordu. Ama bugün o saatte görmedim. Bizim arka taraftan duman çıkıyordu, biz zannettik ki ocak yanıyor. Sonra baktık marketten dumanlar çıkıyor. Hemen o sırada itfaiyeyi, ambulansı aradık yangın var diye. Müdahale ettiler ama Allah rahmet eylesin” dedi.

Öte yandan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen çalışanın tedavisine devam edilirken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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