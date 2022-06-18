Türkiye Gazetesi

Güney Kore ve Türkiye ilişkileri uzun süredir iyi bir şekilde ilerliyor. İlişkiler dışında iki ülkenin halkıda hem birbirini seviyor hem de kültürlerini merak ediyor. Daha öncede Türkiye'ye gelerek konser veren Güney Koreli müzik grupları olmuşlardı. Bu kez konser yeri Adana'daydı ve Adanalı müzikseverler Güney Koreli müzik gurubu 'İD'nin konserinde bir araya geldi.

Coşkulu konserde hem müzik grubu hem de konsere gelenler bir hayli eğlendi. Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park, bir alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesinde açıklamalarda bulundu. Park, Kore Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında Adana'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

'ATALARIMIZ KOMŞU VE KARDEŞTİ'

Ülkeleri ile Türkiye arasında kurulan diplomatik ilişkilerin 65'inci, Ankara'da Kore Kültür Merkezi'nin açılışının ise 11'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirten Park, şöyle konuştu:

"Uzak geçmişte atalarımız Türk halkıyla komşu ve kardeşti. 1000 yıl sonra Türkiye'nin zor duruma düşen Kore'ye yardım için Kore Savaşı'na katılmasıyla yeniden karşılaştık.

Kore Kültür Merkezi açıldıktan sonra 'kültür ve sanat yoluyla empati kadar güçlü bir iletişim yoktur' mottosuyla Kore-Türkiye kültür alışverişini büyüterek Kore kültürünün tanıtılmasına katkıda bulunduk."

Konuşmanın ardından "ID" üyeleri, müzik performanslarını sergiledi.

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