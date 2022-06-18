Türkiye Gazetesi

Bitlis’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalınca içeri alınmayan kızın annesi, kızının içeri alınması için görevlilere yalvararak gözyaşı döktü.

TALİHSİZ KIZ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bitlis Eren Üniversitesi'nde YKS'ye girecek olan Hira Nur Yalçın, kimliğini unuttuğu için ve saat 10.00’da kapılar kapandığı için sınava dakikalar kala içeriye alınmadı. Hiranur’un annesi Zehra Yalçın ise kimliğini unutan kızının sınava alınması için görevlilere yalvardı. Ağlayan anne Yalçın, kızının sınava alınmaması üzerine uzun süre üniversitenin kapısından ayrılamadı. Dakikalarla sınavı kaçıran Hira Nur Yalçın ise kısa süreli baygınlık geçirdi.

Öte yandan çocuklarını ve yakınlarını üniversite bahçesinde bekleyen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiler.

Bir yılı bir çift küpe nedeniyle ziyan oldu! Vakit kaybetti, sınava giremedi Antalya’da YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için gelen bir genç, binaya girişi yapacağı esnada kulağındaki küpeleri nedeniyle vakit kaybetti. Küpelerini çıkaran genç binaya girebildi ama bu kez yanlış binaya geldiğini anladı. 200 metre ötedeki asıl sınav giriş yerine koşarak yetişmeye çalışan genç 2 dakikayla sınav giriş saatini kaçırdı ve sınava giremedi.

Ordu'da 84 yaşındaki kadın üniversite sınavına girdi Ordu’da 84 yaşındaki Güneş Önürme Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.

Talihsizliğin böylesi: Sınava gireceği okulda merdivenden düştü Düzce'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okulda merdivenden düşen öğrenci, hastaneye kaldırıldı.