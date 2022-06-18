Türkiye Gazetesi

Nişanca Mahallesi Sevgi Sokak'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak veya sahte ürünlerin tutulduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

PATLAMALAR KORKUTTU

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki bir binaya da sıçradı. Görgü tanıkları zaman zaman patlamaların meydana geldiğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık iki saatte söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Çalışmaların ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

AYNI DEPODA İKİNCİ YANGIN

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Aynı depoda 20 Nisan 2021'de çıkan yangın da itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Marketin deposunda çıkan yangına uykuda yakalandı: 26 yaşındaki gencin feci ölümü Esenler'de bir marketin deposunda çıkan yangında dumandan dolayı depoda uyuyan 1 çalışan hayatını kaybetti, 1 kişi ise dumandan etkilendi.

Son dakika: İzmir Foça'da orman yangını: Kontrol altına alındı Son dakika haberine göre, İzmir’in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan uçak ve helikopterler, karadan ise arazözlerle müdahale edildi, yangın kontrol altına alındı.