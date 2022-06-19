Türkiye Gazetesi

Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Bu defa deprem haberi Muğla'dan geldi. Alınan bilgiye göre; Marmaris ilçesi Turunç mahallesinde saat 22.15 sularında meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Muğla'da saat 22.15'te 72,6 kilometre derinlikte ve 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Söz konusu deprem, Muğla'nın Marmaris ve Menteşe'de hissedildi. Depremde can veya mal kaybına dair henüz bir ihbar gelmezken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Van'da korkutan deprem: 3,5 şiddetinde sallandı Van'ın Tuşba ilçesinde, 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 5 büyüklüğündeki depremin panik anları kamerada Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı ancak yürekleri ağza getiren deprem anı bir marketin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Van'da 5,0 büyüklüğünde deprem Van'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5,0 olarak açıklandı

Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 4,4 şiddetinde deprem Van'ın Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.