Türkiye Gazetesi

Sürücü dikkatsizliği ve çevre kirliliğinde bilinçsizliğe verilebilecek en iyi örneklerden biri Tekirdağ'da yaşandı. Yoldan geçen aracın sürücüsü içtiği sigarayaı tarlaya attı ve 50 dönümlük tarla bir anda küle döndü. Çorlu-Sarılar yolu üzerindeki tarlada, iddiaya göre, yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti sebebiyle yangın çıktı.

İlter Temeldubas’a ait 50 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Hazırlanması için 1 yıllık emek sarf edilen buğday tarlasının yanması çiftçiyi derinden üzdü.

1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Söndürme çalışmaları esnasında yaralanan itfaiye eri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye eri, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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