Türkiye Gazetesi

Kayıp olan yaşlı adamdan acı haber geldi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde Yalı Mahallesi 101.Sokak üzerinde bulunan dört katlı binada yaşayan 55 yaşındaki Aydın Altınkalem'en komşuları 3 gündür haber alamıyordu.

Adamı merak eden komşuları hareket geçti ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Binaya gelen polis ekipleri, ve çağırılan çilingirle beraber kapı açıldı.

MANZARA ŞOK ETTİ

Eve giren ekipler, Altınkalem’i hareketsiz halde bulması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 55 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken Altınkalem’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

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