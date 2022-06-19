Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, 2016 yılında PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Mustafa Yıldırım, memleketi Elazığ'da ismini aldığı şehit dedesinin yanına defnedildi. Oğlunun şahadetinin ardından evinin bir köşesini kıyafetleri ve fotoğraflarıyla donatan babası Hulusi Yıldırım, oğlu olmadan girdiği 6. Babalar Günü’nde acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.

“BİZ ONUN YANINA GELDİK”

Baba Yıldırım eşiyle birlikte Babalar Günü münasebetiyle şehit oğlunun kabrini ziyaret etti. Kabri başında dua okuyarak çiçekleri sulayan baba Yıldırım, “Oğlum sağ olsaydı babalar gününü mutlaka kutlardı. O bizim yanımıza geleceğine biz onun yanına geldik" dedi.

2016 YILINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Evlat açısının çok zor olduğunu aktaran baba Hulusi Yıldırım, "Şehit Polis Mustafa Yıldırım’ın babasıyım. Mustafa, 28 Haziran 2016 yılında Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde hain terör örgütü PKK tarafından yapılan bombalı eylemde şehit oldu. Evlat acısı çok zor ama Allah yolunda devleti, milleti ve bayrağı için canını verdi. İnancımız gereği Allah verdi Allah aldı.

TÜM ŞEHİTLERİMİZİN MEKANI CENNET OLSUN

Bir insanın ömrü ne bir dakika uzar ne de bir dakika kısalır. Allah şehidim Mustafa ve tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet kılsın. Şehit olduğu gün gece bir buçukta kendisi ile görüştüm. Ramazan ayıydı, oruçluyduk. Bayrama 7 gün vardı, gece bir buçukta görüştüm. Sabah saat 10 civarında şehit olduğu haberi geldi.

“PEYGAMBER EFENDİMİZE KOMŞU OLSUNLAR”

Vatanı, devleti ve bayrağı canını vermiş ondan teselli buluyoruz, yoksa evlat acısı çok zor. Oğlum sağ olsaydı babalar gününü mutlaka kutlardı. Bu ayın 28’inde 6’ıncı yılı bitiyor 7. yıla giriyor. O bizim yanımıza geleceğine biz onun yanına geldik. Tek diyeceğimiz peygamber efendimize komşu olsunlar, Allah mekanlarını cennet eylesin" diye konuştu.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.