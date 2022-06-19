Türkiye Gazetesi

Erzurum'da sürücü hakimeyti kaybedince korkunç bir kaza meydana geldi. Sabah 06.00 sıralarında Oltu Başaklı köyü yol üzerinde meydana gelen kazada Şahmettin Ziyaoğlu (57) yönetimindeki otomobil Erzurum'dan Oltu istikametinde seyir halindeyken Oltu'ya 18 kilometre kala Oltu Başaklı köyü mevkiinde şarampole uçtu.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALI

Otomobil içerinde bulunan 5 kişiden 3’ü ağır yaralanırken 2’si kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Şahmettin Ziyaoğlu (57), Leyla Ziyaoğlu (50) ve Didem Kozanoğlu (12) ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Didem Kozanoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Erzurum’a sevk edildi.

Araç içerisinde hayatını kaybeden 65-70 yaşları arasında bir erkek ve bir kadının kimlik bilgilerine ise henüz ulaşılamadı.

Kene kabusu geri döndü: Erzurum ve Çorum'da 2 kişi öldü Bursa'da Arkeolog Murat Kurt, bir araştırma için gittiği Erzurum’da kene ısırması sonucu hayatını kaybederken bir kişi ise Çorum'da iki kenenin birden ısırması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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