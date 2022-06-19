Türkiye Gazetesi

İstanbul Şişli'de sokak ortasında yürürken aniden bir kadına tokat atan ve ardından kaçan adamın cezasını vatandaşlar kesti. Geçtiğimiz günlerde akşam 10 civarlarında Şişli'nin Gülbahar Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kadının normla bir şekilde kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan bir erkek kadına aniden sert bir şekilde tokat attı.

Neye uğradığını şaşıran kadın bir süre durduktan sonra yoluna devam ederken, kadını tokatladığını gören vatandaşlar ise tepki gösterdi.

DAYAK YEDİ, EŞİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kadına saldıran kişinin peşini bırakmayan vatandaşlar, onu tutup bir ara sokağa götürdü. Adam burada bir süre dövüldükten sonra caddede arkasından yaklaşan bir kişiden uçan tekme yedi. Bu kişi eşi olduğunu iddia ettiği kadınla ardından başka yönlere doğru yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili konuşan görgü tanıklarından biri olan esnaf Abdullah Cabas gördüklerini şu şekilde aktardı:

'JAPON'A BENZİYORLARDI'

“Yürürken tartışıyorlardı. Adam o sırada kadına bir tane vurdu. Kadının ensesine tokat attı, bir ses geldi. Adam kadına vurunca arkalarındaki bayan çığlık attı adama bağırdı. Adam da kaçmaya başladı ve adam kaçınca mahalleli de adama saldırdı.

Yabancılardı sanırım, Japon’a benziyorlardı. Akşamdı olay olduğunda, adam o araya doğru kaçtı millet araya girince adam bir tarafa kadın bir tarafa gitti. Adama sorduklarında kadının onun eşi olduğunu söyledi. Eşi olup olmadığını biz de bilmiyoruz. Kadın çığlık atınca işte mahalleli adama saldırdı, bir iki tane yumruk falan attılar sonra adamla kadın başka taraflara gittiler.”

Diyet yapmasına rağmen karnındaki şişlik inmedi: Hastaneye gidince gerçek ortaya çıktı 49 yaşındaki Zuhal Ölmez, karnında şişkinlik oluşunca kilo aldığını düşünerek diyet ve spora başladı. Ancak sağlıklı beslenmesine ve düzenli egzersiz yapmasına rağmen karnındaki şişlik inmeyince hastaneye gitti. Ölmez’in bir türlü zayıflayamamasının nedeni sonradan ortaya çıktı.

Yanlış ameliyat hayatını kabusa çevirdi: Elindeki şişlik için gitti... Koluna platin takıldı! Adana’da elindeki şişlik için hastaneye giden adam iki kez yanlış ameliyat edildi. Önce kolunda kireç var denilerek ameliyata alınan adama ikinci ameliyatında ise kolunda kırık olduğu gerekçesiyle platin takıldı. İki ameliyatın da yanlış yapıldığını iddia eden adam, elindeki şişlikten de kurtulamayınca doktordan şikayetçi oldu.

Şişli'de dehşet! Aynı evdeki 3 kişi ölü bulundu Şişli Fulya'da bulunan bir evde saldırgan önce eski kız arkadaşını ardından eski kız arkadaşının birlikte yaşadığı şahsı vurarak öldürdü ve not bırakarak intihar etti.