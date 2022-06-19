Türkiye Gazetesi

Kurban bayramının yaklaşmasıyla beraber kurbanlık hayvanların hengameside başlamış oldu. Kimi sahibinin elinden kaçar ve saatlerce peşinden koşturur, kimi hayvan ise kaçar ve trafiğe karışır, araçları tehlikeye atar. Sultangazi'de ise benzer bir olay yaşandı.

Dün gece saatlerinde Sultangazi’de bulunan Cebeci Tüneli’nde ilginç görüntüler kameraya yansıdı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahibinin elinden kaçan boğa girdiği Cebeci Tüneli’nde trafiği tehlikeye soktu.

Sakin bir şekilde hiç bir şey olmamış gibi sol şeritten ilerleyen boğanın o görüntüleri ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kurban Bayramı öncesi tatile çıkacaklara kötü haber! Otobüs bilet fiyatları iki katına çıktı: En ucuz otobüs bileti kaç TL? Okulların kapanması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla otobüs ve uçak biletlerinde hareketlilik başladı. Yaz tatilinde bir yerlere gitmek isteyen vatandaşlar, otobüs bilet fiyatlarını görünce ne yapacağını şaşırıyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen son zamlar ve bayramın yaklaşmasıyla otobüs biletlerine yüzde 30 ile 50 arasında zamlandı. İstanbul-İzmir arasındaki bilet fiyatı da iki ay içinde 300 liradan ortalama 500 liraya çıktı. Peki otobüs biletleri ne kadar? En ucuz otobüs bileti kaç TL?

Kurbanlık alacaklar dikkat! Fiyatlar 3 katına çıktı: 2022 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İstanbul’da kurban çadırı kurulmaya başlandı. Vatandaşlar şimdiden kurban alımı için çadırlara akın etmeye başladı. Pazarlık için sıkı bir yarışa giren vatandaşlar, alım için en uygun fiyatı kovalıyor. Öte yandan bayramın yaklaşmasıyla kurbanlıkların fiyatı 3 katına çıktı.

Kurbanlık fiyatları belli oldu: Hayvan pazarları bu bayram kızışacak Trabzon'da yeni kurulan kurbanlık pazarlarında kurbanlık hayvanlar yerlerini almaya başlarken hayvan sahiplerinin ekonomi ile beraber artan maliyetlerinin bu yıl kurbanlık fiyatlarına ciddi oranda yansıdığı fark edildi. Peki kurbanlık fiyatları kaç para oldu? Büyükbaş ve küçükbaş kurban bedeli ne kadar, kaç para? Kurbanlık fiyatları 2022 kaç para oldu? Kurbanlık fiyatları nedir ? Küçükbaş ve Büyükbaş ne kadar? İşte tüm detaylar