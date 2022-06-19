Türkiye Gazetesi

4 katlı binanın bodrum katından yükselen silah seslerini duyan komşular polise haber verdi ve eve gelen ekipler iki genci kalplerinden vurulmuş halde buldu. 16 Haziran’da Bakırköy Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak’ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana gelen olayda bir kafede garson olarak çalışan Alper Balcı (20) ve Suna Tanrıkulu (20) çifti ayrıldıktan sonra konuşmak için bir araya geldi.

İddiaya göre, evden iki el silah sesinin gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler genç çifti sorunlarını çözmek için buluştukları evde kalplerinden vurulmuş şekilde buldu.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

Olayda Alper Balcı, hayatını kaybederken kız arkadaşı Suna Tanrıkulu ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tanrıkulu’nun yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Ekipler çiftlerin ellerinden örnek alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

'EVİ DAYILARI VERMİŞ'

Mahalle sakinlerinden biri, "Burada yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyorum. Yani yüzlerini görsem tanırım belki, bu evi de sanırım dayıları vermiş. Kendisi de memleketteymiş. Ben burada yoktum, geldiğimde olay yeri inceleme yapıyordu. Gençlerin bir tanesi ölmüş, bir tanesi de yoğun bakımda. Zaten ambulansla götürülmüşlerdi" dedi.

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