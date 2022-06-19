Türkiye Gazetesi

Birçok dizide rol alan ünlü oyuncunun haberi sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Gaziosmanpaşa ilçesinin Karayolları Mahallesinde gerçekleşen olayda dün sabah saatlerinde komşular bir kişinin yüksekten düştüğünü gördü. Durum üzerine panikleyen vatandaşlar hemen 112 Acil ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine hızla ekipler incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, yerde yatan kişinin 47 yaşındaki Yonca Türkman olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Türkman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yalnız yaşayan ve birçok dizide rol alan oyuncunun ölümüne ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Oyuncunun ölüm haberini alanların ise gözyaşları sel oldu.

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı bir saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var Gaziosmanpaşa’da bir grup sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldıra uğradı. Saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da başıboş köpekler tehlike saçıyor İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir spor okulunun önünü mesken tutan başıboş köpekler, çocuklar ve aileleri için tehlike oluşturuyor. Köpeklerin saldırısına uğrayan bir çocuğun korku dolu anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.