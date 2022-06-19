Türkiye Gazetesi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek amacıyla girilen kanallar ve göletlerde de ölümler artmaya başladı. Buna bir örnek de Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşandı. Bir grup genç serinlemek için suni sulama göletine girdi.

Arkadaşları ile gölete giren 15 yaşlarındaki çocuklardan 2’si boğuldu. Durumun hemen ekiplere bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve ekipelr kısa sürede olay yerine geldi.

Serinlemek için suni sulama göletine giren 15 yaşlarındaki 2 genç boğularak hayatıını kaybetti.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU 2 GENCİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler çocuklara ulaşmak için havuzun bir bölümü açarak suyu boşaltmaya başladı. Gençlere ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 2 gencin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Antalya'da gölete düşen küçük kız boğuldu Antalya'nın Serik ilçesinde gölete düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Sulama göletinden ceset çıktı Nevşehir'de kan donduran bir olay yaşandı. Kozaklı ilçesine bağlı Doyduk köyündeki sulama göletinden ceset çıktı.