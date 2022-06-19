Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde eşini öldürdüğü için 10 senedir aranan adam, jandarma tarafından saklandığı ahırda yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 10 yıl önce ilçeye bağlı Kırımini köyünde eşi Kimya Ş'yi öldürüp kaçan Demirel Ş'nin (33) köye geldiğini belirledi.
Zanlıyı yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, köyde bir ahırda gizlenen Demirel Ş'yi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Tahir Elçi cinayetinde Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek Diyarbakır Sur ilçesinde yedi sene önce Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve iki polisin, PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine bugün devam edildi. Mahkeme, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Daha önce ise bu talep reddedilmişti.
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