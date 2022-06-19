Soma’da maden ocağında monoraydaki vagonu platforma çarptı, 10 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Eynez bölgesinde faaliyet gösteren linyit ocağında işçileri madene taşıyan monoraydaki vagon, arızalanarak kontrolden çıktı. Vagon, bağlı bulunduğu platforma çarparak durabildi.
İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İhbar üzerine maden ocağına jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 maden işçisi ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Göçük altında kalmıştı, madenciden acı haber Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
Peru’da madenciler arasında çatışma: 14 ölü Peru’da ilk olarak 2 Haziran’da madenciler arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden kişilerin sayısının en az 14 olduğu olduğu açıklandı.