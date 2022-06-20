Türkiye Gazetesi

Avcılar’da trafikte duran araca, arkasında bulunan arabadan inenler tarafından ateş açıldı. Saldırıda kurşunların hedefi olan aracın içinde bulunan yolcu canından oldu. Olayı gerçekleştiren ise kayıplara karıştı. Öte yandan ölen adamı hastaneye getiren ve korsan taksi şoförü olduğu öğrenilen bir kişi ise gözaltına alındı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Korkunç olay, dün saat 15.30 sıralarında Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda yaşandı. 34 FP 8661 plakalı araç trafik nedeniyle yolda durduğu sırada arkada duran 34 JD 631 plakalı araçtan inen ikisi silahlı üç kişi yolcu koltuğunda oturan 46 yaşındaki Oğuz Bora T.’ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan talihsiz adam, olayın yaşandığı yerde bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Oğuz Bora T. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KORSAN TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

46 yaşındaki adamı hastaneye getiren ve korsan taksi sürücüsü olduğunu söyleyen Yusuf E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra geldikleri araçla kaçan A.D., Ö.K. ve F.M.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği yolda inceleme yaparken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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