Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Tuzpazarı Mahallesi 12. Fırın sokakta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre gece saat 02.00 sıralarında Fahriye Kalkan evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden sesler geldiğini fark etti.

HIRSIZLARIN ÜZERİNE KAPI KİLİTLEDİ

Bunun üzerine kontrole giden Fahriye Kalkan, evde hırsızların olduğunu fark ederek kapıyı üzerlerine kilitledi. Durumu komşuları ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girerek çatıda saklanan 2 hırsızlık şüphelisi şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler.

İETT otobüsü 17 araca çarptı: Şoför sanılan kişi hırsız çıktı Eyüpsultan’da 17 araca çarparak kaçan İETT sürücüsünün şoför değil hırsız olduğu belirlendi. Gece saatlerinde meydana gelen kaza ile ilgili yapılan İETT açıklamasında aracın saat 00.03'te kimliği belirsiz kişilerce bulunduğu yerden alındığı belirtildi.