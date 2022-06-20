Türkiye Gazetesi

Kastamonu’da 21 Mayıs 2021 tarihinde il merkezinde meydana gelen olayda iddiaya göre, H.C., F.Ş. ve F.B., S.B. idaresindeki motosikletin önünü keserek durdurdu. Şikayet üzerine silah zoruyla motosikleti gasp ettikleri gerekçesiyle H.C., F.Ş. ve F.B. hakkında Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘nitelikli yağma’ suçundan dava açıldı.

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davanın karar duruşmasında başka suçtan tutuklu bulunan H.C., SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan F.Ş. ve F.B. ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanıkların ve sanık avukatların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, nitelikli yağma suçundan F.B. ve F.Ş.’yi 12’şer yıl, H.C.’yi ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

AİLESİNE FATURASININ ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİ SORDU

Kararın ardından SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan H.C., mahkeme heyetinden izin isteyerek ailesine faturasının ödenip ödenmediğini sordu. Ailesi ise faturaları ödediklerini belirtti.

Gelen fatura ile şaşkına döndü... 'Hırsız var' diye pankart astı Esenyurt’ta 60 metrekarelik kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası, işyeri sahibini çileden çıkardı. Duruma tepki gösteren işyeri sahibi, “44 Bin TL fatura mı olur? Artık bıktık, kapatıyoruz, hırsız var” diyerek işyerine dev bir pankart astı.