Türkiye Gazetesi

Avcılar Firuzköy Bulvarı’nda meydana gelen olayda trafik nedeniyle yolda durduğu sırada arkada duran araçtan inen 3 kişiden silahlı olan Doğuş ve Arda D., yolcu koltuğunda oturan 46 yaşındaki Oğuz Bora Tunç'a ateş açmıştı. 100 lira karşılığında korsan taksiye binen ve saldırı sonucu yaralanan Oğuz Bora Tunç olayın yaşandığı yerde bulunan özel hastaneye kaldırılmış, Tunç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. 46 yaşındaki adamı hastaneye getiren ve korsan taksi sürücüsü olduğunu söyleyen Yusuf E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

KIRMIZI IŞIKTA İNFAZ

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra geldikleri araçla kaçan 14 suç kaydı olan Doğuş D., 6 suç kaydı olan Arda D., Özkan K. ve F.M.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bir araçtan inerek hedef aldıkları beyaz otomobile doğru koşan 3 kişiden 2'sinin ateş açtıkları görülüyor. Ardından saldırganların geldikleri araca binerek kaçtıkları da görüntülerde yer alıyor.

KORSAN TAKSİYE BİNMİŞTİ

100 lira karşılığında korsan taksiye bindiği öğrenilen Tunç, saldırının ardından hastaneye sürücü Yusuf E. tarafından götürüldü. Sürücü Yusuf E. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, saldırganlardan Arda D.'nin hastane çevresinde tur attığı ve Tunç'un ölüp ölmediğini öğrenmeye çalıştığı iddia edildi. Öte yandan saldırıda kullanılan araç ise, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Mahir Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

CAMİYE GİDERKEN VURDULAR

Olayla ilgili konuşan esnaf İzzet Saygın, " Olay sırasında ben camiye namaz kılmaya gitmiştim. Geldiğimde polis ve olay yeri inceleme ekipleri vardı. Etrafa sorduğumda arkadaşlarım 'Burada bir silahlı olmuş.' dedi. Etrafta kimse yoktu. Sadece polisler olay yeri inceleme çalışmasını yaptılar ve gittiler. Şahıslar kaçmışlar, o arada polis onları yakalamamış. Sonradan bir kişinin öldüğünü internetten duyduk" dedi.

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