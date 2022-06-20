Türkiye Gazetesi

Bursa'da yaşanan korkunç kazada beton mikseriyle çarpışan araçta baba ve oğul birlikte hayatını kaybetti. Bursa İzmir karayolu İzmir Caddesi Görükle Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada İzmir yönündeki kazada beton mikseri ile otomobil çarpıştı.

İçinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobil çarpışmanın etkisiyle hurda yığınına döndü. Beton mikseri de kaza sonrası orta refüjje yan yattı.

BABA VE OĞUL ÖLDÜ, ANNE VE KIZ YARALI

Otomobil içinde sıkışan baba ile oğlu hayatını kaybederken, anne ile kızı 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan beton mikserinin sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Yaralıların Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olay yerine gelen AFAD ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan baba ile oğulun cansız bedenlerini çıkarmaya çalışıyor. Kazanın oluş şekli ve kazazedelerin kimlikleri hakkında geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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