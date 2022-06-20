Türkiye Gazetesi

Arnavutköy’de bir fabrikanın bahçesinde yükleme yapıldığı esnada nedeni bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bahçede bulunan 5 araç alev aldı.

Fabrika'da çıkan o kadar şiddetliydi ki fabrikada bulunan parfüm şişleri sokakta sağa sola savruldu. bugün saat 13.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi üzerinde bulunan parfüm fabrikasının bahçesinde meydana gelen feci patlamada fabrika bahçesinde araçlara yükleme yapıldığı esnada yükleme yapılan ürünlerde nedeni bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi.

ÖLEN, YARALANAN YOK

Patlama nedeni ile yüzlerce parfüm cadde üzerine savruldu. Patlama anı ve yangın cep telefonu ile görüntülendi. Olayda sırasında herhangi bir yaralanan olmazken, fenalaşan bir kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı fabrika ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlama ve yangın esnasında caddeye yüzlerce parfüm şişesi fırladı. Yaşanan olayda şans eseri herhangi bir yaralanan olmazken 5 araç kullanılamaz hale geldi. Olay yeri ise dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da korkutan yangın İstanbul Üsküdar'da korku dolu anlar yaşandı. Ahşap bir binada yangın çıktı, olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.

Çanakkale Ezine'de orman yangını çıktı, havadan ve karadan müdahale ediliyor Çanakkale’nin Ezine ilçesi yakınlarında orman yangını çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir’deki orman yangını 15 saat sonra kontrol altına alındı: 42 hektarlık alan zarar gördü İzmir’in Karaburun ilçesinde İHA tarafından tespit edilen yangın 15 saat sonra söndürülebildi. Ynagında 42 hektarlık alan zarar gördü.