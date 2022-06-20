Türkiye Gazetesi

Engelli kız kardeşiyle yaşayan 66 yaşındaki Şehmus Önel'in evinden gelen kötü kokulara komşular asıl gerçeği ortaya çıkardı. Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Şehmus Önel (66), tek katlı evde yatağa bağlı engelli kız kardeşi Selime Daş (62) ile yalnız yaşıyordu. Kız kardeşini yatağına götüren Şehmus Önel'in, daha sonra odasına çekildiği öğrenildi.

KÖTÜ KOKULAR KOMŞULARI HAREKETE GEÇİRDİ

Önel, odasına çekildikten sonra kimse haber alamadı. Kötü kokuların evden geldiğini fark eden komşular, durumu Önel’in yakınlarına bildirdi. Eve giren akrabalar ve vatandaşlar, Önel’in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

3 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Ekiplerin yaptıkları incelemelerde Önel’in yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Şehmus Önel’in cansız bedeni Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra Önel’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Bölümüne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, ağabeyinin cesediyle evde yaklaşık 3 gün boyunca kalan engelli Selime Daş’ın durumunun iyi olduğu belirtildi

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