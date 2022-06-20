Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen damat eğlencesi, görenleri şaşkına çevirdi. Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve Türkiye'de de oldukça popüler olan 'La Casa De Papel' dizisinin kıyafetlerini giyen gençler, çiftetelli oynadı.

İnegöl'ün Cerrah Mahallesinde gerçekleşen olayın görüntüleri, kısa sürede sosyal medyaya düştü. Gençleri gören mahalleli şok olurken, o anlar günün en çok konuşulan ve paylaşılanları arasına girdi.

La Casa De Papel’in profesörüne klip teklifi Oyunculukla başladığı kariyerine şarkıcı olarak devam eden ve İngiltere’ye yerleşen Serel Yereli, babası için yazdığı “Daddy’s Gone” adlı yeni şarkısına iddialı bir klip çekmeye hazırlanıyor.