Türkiye Gazetesi

Sokak köpeği dehşeti bitmiyor. Daha öncesinde ölüme neden olan sokak köpeklerinin saldırılarında birçok kişi yaralanmış vatandaşlar bu duruma çare bulunmasını istemişti. Sokak köepkeleri ile ilgili çalışmalar devam ederken bir haberde Hakkari'den geldi. Yüksekova ilçesinde bir sokak köpeği yoldan geçen bir kadına saldırdı.

Kadın çığlıklar içinde kurtulmaya çalışırken ve o an fırın işletmecisi olan Nesim Akça isimli vatandaş, saldırıya uğrayan kadına yardım etmek istedi.

KÖPEĞİ ENGELLEMEK İSTEDİ, BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Kadına saldıran köpeği engellemek için müdahale etmek isterken ayağından ısırıldı. Ayağından ısırılan ve dengesini kaybeden Akça, düşerken de kolunu bilekten kırdı. Gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Akça’ya gerekli müdahale yapılırken, kolu ise alçıya alındı.

'KÖPEK AYAĞIMDAN ISIRDI'

Kadına zarar gelmesin diye müdahale etmek istediğini ifade eden Nesim Akça, “Köpeğin saldırdığı kadını kurtarmak için tekme attığım esnada köpek ayağımdan ısırdı. Bu sırada dengemi kaybederek düştü. Düşme esnasında ise kolumu bilekten kırdım. Hastanede gerekli pansuman ve aşılar yapılırken, kolum ise alçıya alındı” dedi.

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