Türkiye Gazetesi

Konya'nın Seydişehir ilçesi Tol Mahallesi Kaya mevkiine giden Talha K. (16), Ferhat Ş. (14), Mustafa Ş. (16), Sedat Ş. (13) ile Mert D. (15) serinlemek için eski kum ocağında kar ve yağmur sularıyla oluşan su birikintisine girdi.

19 yaşındaki genç, Batman Çayı'nda boğuldu Batman Çayı, bir genci yuttu. 19 yaşındaki Bilal Keskin, serinlemek için girdiği sudan sağ çıkamadı.

Bir süre suda yüzen çocuklardan ikisi suya batıp çıkmaya başladı. Birikintinin balçıkla dolu olduğunu fark eden çocuklardan Mustafa Ş, Sedat Ş. ve Mert D. sudan çıkmayı başardı. Talha K. ile Ferhat Ş. ise boğularak can verdi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, iki çocuğun cansız bedenine ulaştı. Mustafa Ş, Sedat Ş. ve Mert D. hastaneye kaldırıldı. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, Tol Mahallesi'ne giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.