Türkiye Gazetesi

İstanbul su sıralar sağanak yağışa teslim olmuş durumda yer yer gök gürültüleri de oluyor. Kuvvetli yağışın gece boyunca süreceği öğrenilirlen AKOM, ani baskınlar şeklinde düşecek yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bu gece yarısı itibarı ile 00.00'dan sonra ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın sabah saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı. İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek"

Meteoroloji'den 4 bölge ve 10 il için sağanak alarmı | 20 Haziran hava durumu Meteorolojinin son tahminlerine göre, 4 bölge ve 10 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Bir bölge iki ilde sağanak alarmı Meteoroloji, İç Ege ile Ankara'nın güney ve batı, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri için yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.