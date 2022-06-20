Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde köylüler tarafından yapılan hayvan içme suyu göleti inşaatı sırasında göçük oldu. Göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

Köylülerden biri toprak altından çıkarılırken, diğer 2 kişiyi toprak altından çıkarmak için ekipler seferber oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma, belediye personeli ve AFAD ekibi sevk edildi.

Köylülerin barajdan alacakları su ile hayvan suyu içme göletini doldurmak istedikleri sırada göçüğün meydana geldiği öğrenildi.

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Başakşehir’de inşaat alanında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti Başakşheir Kayabaşı'nda bir inşaat alanında feci bir göçük oldu. Bölgede kontrol yapan bir işçi ise göçük altında kaldı ve hayatını kaybetti.