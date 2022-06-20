Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca gişeleri mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul istikametinde ilerlemekte olan bir araç yağışın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Aynı istikamette ilerlemekte olan 4 panelvan, 1 otomobil ve 1 tır da kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 2’si çocuk 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fatih B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebi ile bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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