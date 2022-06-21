Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece’de bulunan bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Söz konusu kavgada, 1'i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDEN KAÇAN 14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında kavga çıktı. Şahıslar birbirlerine sandalyelerle saldırırken, bir taraf daha sonra karşı gruba silahla ateş etti. Kavgada 1’i kadın olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, etrafa saçılan mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere emniyete götürdü.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan 14 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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