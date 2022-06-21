Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika haberi: '21 Haziran 2022 hava nasıl olacak' sorusunun cevabı Meteoroloji'nin açıkladığı rapor ile belli oldu. Özellikle armara, İç Anadolu ve Karadeniz'de etkili olması beklenen sağanaklar, önümüzdeki günlerde de devam edecek. İstanbul'da yarın ara vermesi beklenen sağanak, Perşembe günü yeniden kendisini hissettirecek.

21 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

DERE TAŞKINLARINA VE TOPRAK KAYMALARINA DİKKAT

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün (salı) yağış öğleden evvel İstanbul'dan ayrılıyor. Öğlen ve öğleden sonra Bolu, Kastamonu, Karabük, Ankara, Niğde, Kayseri, Konya civarında etkili olur. Gece yarısından sonra Doğu Karadeniz'de etkili olacak" dedi.

Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şen yarını işaret ederek, "Yarın (çarşamba) sabaha karşı 03:00-04:00 civarı Ordu'nun doğusu ve Trabzon'da 09:00-12:00 saatlerinde, Rize'de 10:00-15:00 saatlerinde Rize Hopa-Kemalpaşa hattında kuvvetli olacak. Dere taşkınları, toprak kaymaları ve su sel olasılığı var" açıklamasında bulundu.

21 Haziran hava durumu tahmin haritası

İSTANBUL DAHİL 32 KENTE SARI KOD

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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