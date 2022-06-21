Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde gerçekleşen olayda dün saat 04.00 sıralarında edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz şahıs, bir binanın dış kapısında bulunan diyafon sistemini çalmak istedi. Bir süre etrafı izleyen hırsız, zil sistemini yerinden sökerek çıkardı. Aletin bağlı olduğu kabloları da tornavida yardımıyla rahat bir şekilde çıkaran şahıs, çaldığı diyafonu elindeki poşete koyarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde kapı zillerinin yerinde olmadığını gören apartman sakinleri büyük bir şok yaşarken, durumu emniyet güçlerine bildirildi. Olayın binada yaşayanlara maliyeti iki bin lira olduğu belirtilirken yaşanan hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAPININ ZİLİNİ SÖKÜP GİTTİ

Bina sakini Coşkun Özümit, “Sabah haberimiz yoktu. Çocuklarım bizi kahvaltıya davet etmişti ve ona gittik. Saat 11-12 gibi telefonumuza mesaj geldi. Dışarıdaki kapı zili sökülmüş. Haliyle biz şok olduk. Apar topar eve geldik. Burada çekim yapan güvenlik kameramız var ona baktık. Saat 03.58’de maskeli, şapkalı birisi hemen anahtarı sokuyor ve hemen söküp poşetine koyuyor. Buradan farklı yerlerden de almış galiba çünkü yeni kapı zili sormak için gittiğimiz elektrikçi bize ‘Bugün 3-4 kişi gelip bunlardan alan kişi oldu’ dedi. Karakola gittik ve oraya bildirdik. Bakalım inşallah neticesini bekliyoruz” dedi.

“’HIRSIZLAR ZİL ÇALMAZ’ DİYORLARDI AMA GAYET GÜZEL ÇALIYORLAR”

Özümit, hırsızın bulunmasını temenni ettiğini söyleyerek, “Apartmana maliyeti iki bin liraya yakın oldu. Artık ne diyelim, boğazından geçmesin, iyi günlerde harcamasın mı diyelim? Alıyor bunu herhalde 300 ile 500 lirasına satıyormuş. İnşallah bulunur. Emniyet güçlerine güveniyoruz. ‘Hırsızlar zil çalmaz’ diyorlardı ama gayet güzel çalıyorlar” diye konuştu. Yaşanan hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın binanın dış kapısına geldiği, bir süre etrafı izledikten sonra tornavida ile diafon sistemini söktükten sonra elindeki poşete koyarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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