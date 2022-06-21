Türkiye Gazetesi

Çömlekçi grup yolunda dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir sürücü tarafından yol kıyısında ceset bulundu. Gültepe köyü girişi ilçe merkezine 6 km mesafede yol kenarına çalılıklar içerisine ateşli silahla vurularak atılmış kimliği belirsiz cesedi gören vatandaşın jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve cumhuriyet savcısı yapılan otopsisinde ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

KIRGIZ UYRUKLU KADININ KATİLİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri gece boyunda sürdürdükleri çalışma sonunda cesedin 40 yaşındaki Kırgız uyruklu Keremet Nyshanova’ya olduğunu belirlerken, katil zanlısını da kısa sürede tespit ederek yakalandı. Tabanca ile üç el ateş edilmek suretiyle Tirebolu ilçesinde öldürülen Keremet Nyshanova’nın Çömlekçi grup yolu üzerine atıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu şüpheli 52 yaşındaki Metin A. suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yol kenarında kadına şiddet uyguluyordu! Otobüsten inen yolcuların gazabına uğradı Issız bir orman yolunda kadına şiddet uygulayan bir şahıs, yolda otobüsle geçenlerin gazabına uğradı. Yoldaki kavgayı fark eden yolcular otobüsten aşağı inerek kadına şiddet uygulayan şahsı dövdü.