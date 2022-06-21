Türkiye Gazetesi

Korkunç olay Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana geldi. Esençay Mahallesi Yukarı Esençay mevkiinde meydana gelen olayda Ümit Çaka isimli şahıs, oğlu Orhan Çaka ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

İddiaya göre psikolojik tedavi gören baba Ümit Çaka, tartışma esnasında oğlu Orhan Çaka'yı tüfekle ateş ederek öldürdü. Ardından tüfeği kendisine yönelten baba Çaka intihar etti.

Silah seslerini duyarak bölgeye gelen vatandaşlar baba ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Giresun'da dehşet! Silahla öldürdükleri hamile kadını yol kenarına attılar Giresun'dan dehşete düşüren bir haber geldi. Hamile olduğu öğrenilen bir kadın silahla öldürüldükten sonra yol kenarına atıldı. Talihsiz kadının cesedini yoldan geçenler buldu.