Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bazı fırın dükkanlarında resmi duyuru yapılmadan ekmeğin 5 liraya çıkarılmasının ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından Kadıköy’deki fırınlara denetim yapıldı. Ekipler, fiyat etiketlerini kontrol ederken, ekmeğin gramajını tarttı.

5 LİRADAN EKMEK SATAN FIRINCILARA TUTANAK

Ekmeğe usulsüz olarak zam yapan işletmelere şu an için ceza yazılmazken, konu hakkında tutanak tutularak uyarılarda bulunuldu. 220 gram ekmeği 5 liradan sattığı gerekçesiyle hakkında tutanak tutulan fırın işletmecisi, un fiyatlarının arttığını belirterek, yapılan denetime tepki gösterdi.

Kıbrıs'ta ekmek 7 lira oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 1 ayda una 3 defa gelen ekmeğin fiyatının da artmasına sebep oldu.