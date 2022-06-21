Türkiye Gazetesi

Masmavi Karadeniz'in rengi değişti, denizi görenler adeta şok oldu. Düzce'de Karadeniz'in rengi kahverengi oldu. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebi ile derelerden denize akan çamurlu su Karadeniz’in rengini değiştirdi.

Kentte etkili olan şiddetli yağmurun ardından yağmur suları ile birlikte gelen çamur, evsel atıklar, kum, çakıl ve odunlar Karadeniz’i kahverengiye boyadı.

İşletmeci Yaşar Ergeldi, “8-10 senede bir doğal afetlerde bu ikinci kez başımıza geliyor. Sağolsun devletimiz gerekeni yaptı. Ticari olarak baktığımızda denizin hali ortada.

'DÜZELMESİ 1 AY ALIR'

Doğal afet olarak görüyoruz. Denizin düzelmesi 1 ayı bulur. Şu anda mil bırakıyor. Yağmur yağmaz ise deniz takribi 1 ay ila 45 gün içinde eski mavi halini alır” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı fiyatlara nasıl yansıyacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusu yöneltildi. Bakan Dönmez ise "Bugünkü fiyatlara baktığımızda Karadeniz gazı çok daha uyguna gelecek. Hem devletimiz hem vatandaşımız kazanacak." dedi.

Bakan Dönmez'den 'Karadeniz gazı' açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün, yaklaşık 2 yıl önce keşfini milletimize müjdelediğimiz Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak ilk boruları denize indireceğiz" diye konuştu.

Karadeniz gazı için dev adım! Erdoğan'ın müjdelediği doğal gaz boruları mavi sularla bugün buluşuyor Türkiye tarihinin en büyük gaz keşfinde bugün ilk borular döşenecek. 170 kilometrelik deniz hattındaki borular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek olan açılışla mavi sularla buluşacak. Öte yandan doğal gazın ana dağıtım hattına bağlanması için karada da boru döşeme çalışmaları başladı.