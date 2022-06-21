Türkiye Gazetesi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bulunan bir evde iki dağ keçisi boynuzu olduğu bilgisi alan Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüpheli H.B.'nin evinde yaptıkları aramada 2 dağ keçisi boynuzu buldu.

513 BİN LİRA PARA CEZASI

Ev sahibi A.B’ye, 500 bin lirası tazminat, 13 bin lirası da idari olmak üzere toplam 513 bin TL para cezası kesildi. Ele geçirilen boynuzlar ise Kahta Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sinop'tan ilginç görüntü: Boynuzu tellere takılan keçi gökyüzünde süzüldü Sinop'ta boynuzu telefon direğinin tellerine takılan keçi telden aşağı kayarak gökyüzünde süzüldü ve havada asılı kaldı. O anları görenler şaşkınlık yaşadı.