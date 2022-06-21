Türkiye Gazetesi

Edirne'de eşinden boşanan adam, annesinin de içinde bulunduğu evi benzin dökerek yaktı. Olayın ardından çıplak ayak kaçan zanlı, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Talatpaşa Mahallesi'nde kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 43 yaşındaki Ünal D., yanında getirdiği bir bidon benzini 60 yaşındaki annesi Saliha Birincibubar'ın da içinde bulunduğu eve döktü. Korku dolu anların yaşandığı olayda şahıs ardından evi ateşe verdi.

EVİ ATEŞE VERİP KAÇTI

Annesini alevlerin arasında bırakan şüpheli, kaçarak kayıplara karıştı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin içine girdiğinde yaşlı kadının ağır şekilde yaralandığını belirledi. Evden çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CANİ EVLAT TUTUKLANDI

Yaşanan kan donduran olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ardından Selimiye Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"HADİ GİDİN KURTARIN"

Şüphelinin benzin döküp evi yaktıktan sonra, evden ayakkabısız bir şekilde çıkıp mahalle sakinlerine "Annemi de evi de yaktım, hadi gidin de kurtarın" dediği öğrenildi.

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Eş katili evlada annesinden de ret: Benim artık öyle bir oğlum yok Rize’de eşi Özlem Dursun'u feci şekilde döverek öldüren Ramazan Dursun'un annesi Melek Dursun, oğlunun gelinini bir çok kez dövdüğünü, araya girdiği zaman kendsinini de dayak yediğini söyledi. Gözüyaşlı anne, eşinin de oğlullarının kavgaları sonucu aourt damarı yırtılarak öldüğünü aktardı. Oğluna sahip çıkmadığını belirten anne, "Benim artık öyle bir oğlum yok, gebersin orada" diye konuştu.