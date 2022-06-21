Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Nenehatun Mahalle Mezarlığı'ında cumartesi gecesi yürek sızlatan bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ikisi yetişkin beşi bebek olmak üzere yedi mezarın taşları parçalandı.

Sabah çalışmak için mezarlığa gelen işçiler, olayı fark edince yetkililere haber verdi. İhbar sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken Darıca Belediyesi, mezarların kendileri tarafından yenileneeğini açıkladı.

Bülent Ersoy’a şifreli ve asansörlü özel mezar: 1,5 milyon TL'ye mal olacak Sanatçı Bülent Ersoy’un babasının mezarı başında çekilen bir videosu sosyal medyada viral olmuştu. Ersoy’un “Çok dar değil mi? Ben buna sığmam ki” tepkisi çok konuşulmuştu. Daha sonra 'Diva', muhabirlerin kendisine yöneltilen “Mezar yeriniz belli mi?” sorusuna "Evet, mezar yerim belli" cevabını vermişti. Bir programa bağlanan Bülent Ersoy’un menajeri Fatih Siverek iddiaları doğruladı. Siverek “Diva’ya asansörlü mezar yaptıracağız” diyerek mezarın ayrıntılarını anlattı.

‘Ben küçük mezara sığmam’ sözleri sosyal medyada viral olmuştu, mezar yeri belli oldu Sanatçı Bülent Ersoy’un babasının mezarı başında çekilen bir videosu sosyal medyada viral olmuştu. Ersoy’un “Çok dar değil mi? Ben buna sığmam ki” tepkisi çok konuşulmuştu. Ünlü isim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istediğini ve mezar yerinin belli olduğunu açıkladı.