Türkiye Gazetesi

Birçok doktor, şartlardan memnun olmadığını bahane ederek yurt dışına gitme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatanlarını terk edenler için "Açık konuşuyorum, gidiyorlarsa gitsinler" dedi.

Bu konuyla ilgili tartışmalar sürerken İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 195. Mezuniyet Töreni'nde konuşan okul birincisi Merve Nur Uçar, hem yaşıtlarına hem de büyüklerine âdeta bir ders verdi.

DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Konuşmasına hocalarına teşekkür ederek başlayan Batmanlı Uçar "Aynı okuldan mezun olmanın gururuyla yetinmeyip yeni Aziz Sancar’lar olacağız. Şu an yurtdışında var olan imkanları ülkemize kazandıracağız. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören’in deyimiyle 'hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da'" ifadelerini kullandı.

Onun bu sözleri salonda dakikalarca alkışlandı.

Bakan Koca'dan memuriyetten istifa eden hekimler ile ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memuriyetten istifa edenlerin kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabileceğini duyurdu.

Doktorları ilgilendiren yasa Teklif ve Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti Doktor ve diş tabiplerinin özlük haklarını içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi. Teklif, komisyondan geçti.