Türkiye Gazetesi

Bitki türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olması ve devlet tarafından kontrolsüz ihracatın denetim altına alınmak istenmesi sebebiyle izinsiz şekilde toplanması yasak olan salep soğanı, 4 kişinin cebini yaktı. Van'ın Muradiye ilçesinde izinsiz salep bitkisi soğanı toplayan 4 şahsa toplam 438 bin 372 idari para cezası uygulandı.

KİŞİ BAŞI 109 BİN 593 TL ÖDEYECEKLER

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye ilçesi kırsalında 20 Haziran tarihinde Saat 12.00 sıralarında önleyici kolluk devriyesi esnasında A.S, Y.S, F.S, C.S isimli şahısların izinsiz salep bitkisi soğanı topladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "2872 sayılı çevre kanununa muhalefet çerçevesinde İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından şahıslara kişi başı 109 bin 593 TL olmak üzere idari para cezası uygulanmıştır. Ele geçirilen bin 52 adet (5 kg) Salep Bitkisi Soğanı ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Kaçak salep topladılar, 321 bin 860 lira para cezası aldılar Ender bulunan ve bu sebeple koruma altına alınan salep bitkilerini kaçak yollarla toplamaya çalışan 4 şahıs, yakalanmalarının ardından toplamda 321 bin 860 lira para cezasına çarptırıldı.

Salep soğanıyla yakalanan 3 kişiye 724 bin lira ceza Koruma altındaki endemik bir bitki türü olan salep soğanıyla yakalanan 3 kişiye toplam 724 bin lira ceza kesildi.

Yasaklı salep soğanı toplayan 3 kişiye 754 bin TL ceza Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yasaklı olan "Salep Bitki Soğanı" toplayan kişiler jandarma tarafından yakalandı.

Topraktan çıkan altın: Salep Metrekareye düşen gelir bazında oldukça karlı olan salep, bu sene de üreticinin yüzünü güldürmek için hasat zamanını bekliyor.