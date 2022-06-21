Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde arkadaşları ile halı sahaya giden 14 yaşındaki çocuk felaketi yaşadı. Halı saha içinde üzerine kale direği devrilen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Halı saha inceleme yapılması için kapatıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sevindik Mahallesi'ndeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Eren Işık'ın (14) üzerine seyyar kale direği devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralandığı belirtilen Işık'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Işık, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Feci ölüm! 6 yaşındaki çocuğun üstüne kale direği düştü Tekirdağ’da arkadaşlarıyla maç yapan 6 yaşındaki çocuk, kale direğinin üzerine devrilmesiyle feci şekilde hayatını kaybetti.

Kale direğinin altında böyle kaldı Adana’da bir çocuğun 7 ay önce okulda futbol oynarken kale direğinin altında kaldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Tatile geldiği 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde futbol oynarken kale direği başına düşen Edirneli genç ölümden döndü. Ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan 21 yaşındaki tatilci, Aydın’da kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.