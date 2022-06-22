Türkiye Gazetesi

Son orman yangını haberi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. KKTC’de Lefke’ye bağlı Yedidalga ve Angolem köyü ile Girneye bağlı Kantara bölgesinde orman yangını çıktı. Türkiye’den gelen 2 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağının desteği ile Yedidalga ve Angolem köylerindeki yangınlar kontrol altına alınırken, yerel saatle 16.00 sıralarında Kantara Bölgesindeki dağlık ve ormanlık alanda çıkan yangına ise müdahalenin havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtildi.

YANGIN EVLERİN BAHÇELERİNE KADAR GELDİ

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya yaptığı açıklamada, yangının yerel saatle 12.30 civarında başladığını ve hemen müdahale edilmesine rağmen kısa sürede büyüdüğünü ifade ederek, ”Yangın 12.30’da başladı ve itfaiye ekipleri ile belediye ekipleri hemen müdahale ettik. Duyarlı vatandaşlarımız da oraya gelip ekiplere yardımcı oldular. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü ve o noktadaki 6-7 evin bahçesine kadar geldi. Hava rüzgarlıydı, ucuz atlattık. Müdahale eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Marmaris Amazon Koyu'nda orman yangını Muğla Marmaris'te orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Çanakkale Ezine'de orman yangını çıktı, havadan ve karadan müdahale ediliyor Çanakkale’nin Ezine ilçesi yakınlarında orman yangını çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.