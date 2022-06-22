Türkiye Gazetesi

Ankara’da akan trafikte yolun ortasında bekleyen bir kişi sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansirken, söz konusu şahsın ne yapmaya çalıştığına kimse anlam veremedi.

KOLLARINI AÇIP YOLUN ORTASINDA DİKİLDİ

Ankara’da akan trafikte yolun ortasında ellerini her iki yana açmış bir şekilde bekleyen vatandaş sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar seyir halinde olan bir araçta yolculuk eden vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Çocuklara aldırış etmedi! Trafik magandası dehşet saçtı Ataşehir’de 2 çocuğuyla trafikte seyir halinde olan Ali Naim Küçük emniyet şeridini ihlal eden araca engel olmak istedi. Trafik magandası Küçük’ün aracının önünü keserek aynasını kırdı. Kırık aynayla arabanın camına defalarca vuran maganda kameralara anbean yansıdı. Zanlı “mala zarar verme” ve “hakaret” suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Tünelde ilginç görüntüler! Sahibinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı Sultangazi’de sahibinin elinden kaçan boğa Cebeci Tüneli’ne girdi. Sol şeritten giderek trafiği tehlikeye düşüren boğa cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bozuk yollara ilginç tepki: Yoldaki çatlaklara ağaç diktiler Aksaray’da yolların bozuk olmasına tepki gösteren vatandaşlar, ilginç bir yönteme başvurarak büyük çukurların içerisine ağaç dikti.